Vah Aslanım vah!

Sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti 13 maça çıkarken son deplasman sınavında golle tanışamadı. Grubunda sadece 2 puan toplayan ekip istatistiklerde de dibe vurdu

Bir zamanlar Avrupa'da destan yazan ve Avrupa'dan kupa getirme başarısı gösteren tek Türk takımı olan Galatasaray, son yıllarda adeta mazisini arıyor. Önceki gece Paris Saint-Germain'e 5-0 yenilerek Avrupa macerasına nokta koyan Aslan, sadece 2 puan topladı ve 14 gol yiyip 1 gol atarak kabus gibi bir sezonu geride bıraktı. Sarıkırmızılılar teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki en kötü performansını sergilerken Avrupa'daki galibiyet hasreti 13 maça çıktı. Paris S.Germain maçı ile birlikte G.Saray'ın Avrupa kupalarında deplasmandaki galibiyet hasreti 20 maça yükselirken son 8 deplasman müsabakasında golle tanışamadı. Cim Bom Devler Ligi'nde gösterdiği kötü hücum performansı ve istatistikleri ile de dikkat çekiyor. G.Saray 48 şutla rakip kaleye en az şut çeken, 9 ile rakip kaleye en az şut isabet ettiren takım olurken, kalesinde yediği 14 golle de en çok gol yiyen beşinci takım oldu. Sarıkırmızılılar bunun yanı sıra 1 gol ile turnuvanın en az gol atan takımı olarak hücumda büyük sıkıntı çekti. G.Saray'da gözler artık lige ve Ziraat Türkiye Kupası'na çevrilirken özellikle kupadaki 2-0'lık Tuzla yenilgisi sebebiyle buradan da elenme riskiyle karşı karşıya.



MARİANO YOLCU GİBİ

Paris Saint Germain karşısında aldığı 5-0'lık yenilgi sonrası sonuncu olarak elenen Galatasaray'da, Mariano gözden çıkarıldı. Sarı kırmızılılar Brezilyalı futbolcunun devre arasında gönderilmesi planlanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Mariano'nun performansı ve saha içerisindeki tavırları nedeniyle Ankaragücü maçında Şener Özbayraklı'ya şans vermeyi düşünüyor. Sakatlıktan yeni kurtulan Şener, PSG maçının son 20 dakikasında görev almıştı.



G.SARAY ÇOK ZAYIF TAKIM

Fransız basını PSG'nin zaferini övdü, G.Saray'ın oyun planının ise tam bir fiyasko olduğunu belirtti



PSG'NİN 5-0'lık zaferi Fransız basınında da geniş yer buldu. Fransızlar G.Saray için 'oldukça zayıf bir takım', 'fiyasko' gibi ifadeler kullanarak PSG'nin rakibi karşısında çok rahat kazandığını dile getirdiler. Madeinfoot, "Karmaşık bir ayın ardından güven arayışındaki PSG, karşısında G.Saray gibi çok zayıf bir takım bulmanın avantajını kullandı" yorumunu yaparken Ouest France ise "Maçın fiyaskosu Türklerin oyun planıydı. Son maçları da gösterdi ki, daha iyisini hak etmediler" ifadelerini kullandı. L'equipe, "PSG, G.Saray'ı hasta etti, sonunu güzel getirdi" başlığını atarken Le Parisien "Zayıf G.Saray karşısında kolay bir galibiyet aldılar. Başkent ekibi beş gollü galibiyetle seyircilerine bir resital sundu" şeklinde yorum yaptı. Le Point ise "PSG, G.Saray'ı ezdi" dedi.



"YÜZDE YÜZ HAZIR DEĞİLİM"

Paris Saint-Germain maçının ikinci yarısında forma giyen Radamel Falcao, sakatlığı ile ilgili konuştu. Kolombiyalı golcü, "Şu anda yüzde 100 hazır değilim. 2 ay sahalardan uzak kaldım. Sürekli oynayarak, daha iyi olacağım" dedi.



BELHANDA SIKINTISI

Galatasaray'da sezon başından bu yana performansıyla tartışılan isimlerin başında gelen Younes Belhanda'nın durumu sıkıntı yaratıyor. Faslı futbolcunun Ocak ayında Arap takımlarına satılması hedeflenirken Youness Belhanda'nın menajeri de kulüp aramaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüple 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Belhanda, bu sezon oynadığı 16 resmi karşılaşmada 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.