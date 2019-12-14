Aslan yine evinde

Geçen hafta kendi sahasında Alanyaspor’u tek golle geçen G.Saray, bugün de 20.00’de Başkent temsilcisi A.Gücü ile kozlarını paylaşacak

Hafta içi Avrupa macerasına nokta koyan G.Saray Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Ligde geçen hafta sahasında Alanyaspor'u tek golle geçen sarıkırmızılılar yine taraftarlarının önünde kayıp istemiyor. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı haken Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray'da PSG kadrosunda yer almayan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin bugün sahada olması bekleniyor.

SAKATLIK KABUSU

Takımda Luyindama, Andone, Adem ve Seri'nin sakatlıkları sürerken iki futbolcu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarıkırmızılı takımda Younes Belhanda bugünkü müsabakada kart görmesi durumunda 16. haftadaki Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek. İki takım ligde 97. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Aslan'ın galibiyet sayısında 61-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray'ın ligde attığı 202 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 82 golle karşılık verebildi.



RADAMEL FALCAO İKİNCİ YARIDA

G.SARAY'DA sakatlığı geçen ve Alanya ile PSG maçlarının ikinci yarısında şans bulan Radamel Falcao'nun bugün yine 2. yarıda görev alması bekleniyor. Kolombiyalı golcünün gelecek haftaki Göztepe maçında 11'de sahaya çıkacağı öğrenildi.



GALATASARAY'DA NZONZİ KADRO DIŞI

G.SARAY'DA Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır" denildi. Aslan, orta sahada görev yapan Nzonzi'yi sezon öncesinde Roma takımından kiralamıştı.



BELÇİKA BASININDAN YOHAN BOLİ İDDİASI

G.SARAY'IN transfer çalışmaları sürerken bir iddia da Belçika basınından geldi. Belçika'da yayın yapan Het Laatste Nieuws sarıkırmızılıların Sint-Truiden forması giyen 26 yaşındaki golcü Yohan Bali ile ilgilendiğini yazdı. Fildişi Sahili forması giyen futbolcuyla ayrıca Anderlecht, Brugge, Genk ve Waregem'in yakından ilgilendiği öne sürüldü. Sint-Truiden'in Boli için 2 milyon Euro civarında bir bonservis talep edeceği belirtiliyor.