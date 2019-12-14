F.Bahçe ‘Kılınç’ kuşandı

Yarın maç için Sivas’a gidecek olan Başkan Ali Koç, Emre Kılınç için Sivaslı yöneticilerle masaya oturup takas önerisinde bulunacak

Süper Lig'in ikinci yarısına daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan şampiyon adayı Fenerbahçe, Sivas'ın kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Beşiktaş'ın devreden çıkmasıyla rahatlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç dev transferi bizzat bitirmek için çalışmalar başlattı. Başkan Ali Koç'un yarın Sivas maçı öncesinde Sivaslı başkan ve yöneticilerle Emre Kılınç transferini konuşması bekleniyor.

10 GOLE KATKI VERDİ

Emre Kılınç'ın sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması ise en önemli kozu. Emre Kılınç'ın transferine Ersun Yanal'ın da onay verdiği gelen haberler arasında. Emre için Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimlerin takasta kullanılmasının da söz konusu olduğu ifade edildi.Emre Kılınç, bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla çıktığı 12 lig karşılaşmasında 5 gol, 5 asiste imza atarak takımının liderlik koltuğunda olmasında önemli rol oynadı. Sezon sonunda Emre Kılınç'ın Sivas'la olan sözleşmesinin bitecek olması Fener'in işini bir hayli kolaylaştırabilir.