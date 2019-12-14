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İki farklı Kartal

İki farklı Kartal
Giriş Tarihi: 14.12.2019

’de şampiyonluğun en önemli adaylarından olan , Avrupa’da ise dibe vurdu. Siyah-beyazlı ekip son 7 Avrupa maçında sadece 1 kez gülebildi

Süper Lig'de seri galibiyetlerle zirvenin ortağı olan Beşiktaş, bu sezon Avrupa'da ise bambaşka bir görüntü çizdi. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki son maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlılar bir galibiyet ve 5 yenilgi ile son sırada yer alırken özellikle savunmada kabus yaşadı. Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta kalesinde 15 gol gördü. Siyah-beyazlı ekip, rakip fileleri ise 6 kez havalandırabildi. Ligde şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Kara Kartal son 7 Avrupa maçında sadece bir kez kazanabildi. Bu sezon sahasında Slovan Bratislava'yı 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde ise Malmö'ye 1-0 yenilmişti. Beşiktaş, söz konusu periyotta bu sezon Slovan Bratislava'ya 4-2, Wolverhampton'a 1-0 ve 4-2, Braga'ya ise 2-1 ve 3-1'lik sonuçlarla mağlup oldu.

2 MAÇ BERABERE BİTTİ
Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki son 8 dış saha karşılaşmasında beşinci yenilgisini aldı. Bu periyotta sadece geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 2 karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Son 8 deplasman maçında 9 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 19 gol gördü.

Beşiktaş'ta Malatya alarmı BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 15'inci haftasında yarın sahasında Btc- Turk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. İngiltere'den dün sabah saat 08.00'de dönen Beşiktaş'ta dünkü maçta oynayan futbolculara izin verilirken, İstanbul'da kalan oyuncular antrenmanda yer aldı. Çalışmaya tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos ve Georges N'Koudou katılmadı. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

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