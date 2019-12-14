İngiltere’ye 5 bize 80 oran

İddaa risk yönetimi, A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna 80.00 oran verirken İngiltere'yi 5.00 oranıyla favori olarak gösterdi. İddia Belçika'ya 5.75, Fransa'ya 6.25, Hollanda'ya 7, İspanya'ya 8, Almanya'ya 8.5, İtalya'ya 10.00, Portekiz'e 15.00 şampiyonluk oranı verdi. 24 takımın 12 ülkede yapacağı maçlar 12 Haziran'da başlayıp 12 Temmuz'da sona erecek.

İddaa risk yönetimi, A Milli Takımımızın EURO 2020 şampiyonluğuna 80.00 oran verirken İngiltere'yi 5.00 oranıyla favori olarak gösterdi. İddia Belçika'ya 5.75, Fransa'ya 6.25, Hollanda'ya 7, İspanya'ya 8, Almanya'ya 8.5, İtalya'ya 10.00, Portekiz'e 15.00 şampiyonluk oranı verdi. 24 takımın 12 ülkede yapacağı maçlar 12 Haziran'da başlayıp 12 Temmuz'da sona erecek.

SON 2 MAÇIMIZ BAKÜ'DE

Gruplarında ilk 2'ye giren takımlar son 16 turuna katılacak. Yarı finaller ve final ise Londra Wembley Stadı'nda oynanacak. A Grubu'nda yer alan Türkiye, açılış maçında İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Milliler, ikinci ve üçüncü maçlarını ise Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.00'da Galler, 21 Haziran Pazar günü TSİ 19.00'da ise İsviçre ile karşılaşacak.