Kuyucak yine zirvede

Aydın’ın güreşteki gururu Kuyucak Belediye Uşak’ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi birinci kademe müsabakalarında 1 gümüş, 3 bronz madalya alarak ikinci kademe biletini kazandı

Kuyucak Belediyespor Güreş Takımı, minderde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Uşak'ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Kademe Serbest Güreş Şampiyonası'na da damga vuran Kuyucak Belediyespor, müsabakalarda 1 gümüş, 3 bronz madalya kazanırken, takım halinde 5. olarak Balıkesir'de yapılacak ikinci kademe müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

NURİ AY İKİNCİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın Uşak'ta ortaklaşa düzenlediği Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Kademe Serbest Güreş Şampiyonası'nda Aydın'ı Kuyucak Belediyesi Güreş Takımı temsil etti. Müsabakalar sonucu Kuyucak Belediyesporlu Nuri Ay 44 kiloda ikinci, Cengizhan Baykara 38, Cumhur Aktay 41, Muhammet Durmaz 62 kiloda üçüncü, İsa Akkın 48 kiloda beşinci oldu. Kuyucak Belediyespor Serbest Güreş Takımı, takım sıralamasında ise 5. sırada yer aldı. İlk 6'ya giren takımlar, Ocak ayında Balıkesir'de yapılacak olan 2. kademe güreş müsabakalarında yarışmaya hak kazandı.



VELİ ERİŞ GURURLU

Uşak'ta 1. Kademe Serbest Güreş müsabakalarında 9 ilden 70 sporcunun yarıştığını ifade eden Kuyucak Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü Veli Eriş, "Gururluyuz. Balıkesir'de de aynı başarıyı göstereceğiz. Kuyucaklı çocuklarımıza spor yapma imkanı sağlayıp, desteklerini esirgemeyen Kuyucak Belediye Başkanımız Metin Ertürk'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Karadağ ve Yamalak Ortaokulu Müdürümüm Fatma Sevim'e teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE