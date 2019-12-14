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Menemenspor zor virajda

Menemenspor zor virajda
Giriş Tarihi: 14.12.2019

Play-Off yarışı veren ekibi deplasmanda ’la kapışacak

1. Lig'de Play-Off hesapları yapan Ekol Göz Menemenspor, bugün Adanaspor'un konuğu olacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'na 19.00'da başlayacak maçta hakem Bülent Birincioğlu düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekipte elmacık kemiğinden ameliyat olan Trtovac ile sarı kart cezalısı Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek. İzmir ekibinde Mustafa Çeçenoğlu'nun yerine Sikiru ya da Sangare'den birinin oynaması bekleniyor.

TELAFİ EDECEĞİZ
Savunma hattında ise son iki haftadır olduğu gibi Diakite görev yapacak. Teknik direktör Cenk Laleci, "Son iki hafta 4 puan kaybettik. Adanaspor'u yenerek yeniden galibiyet serisine başlayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Ancak İzmir'e galibiyetle dönmek istiyoruz" diye konuştu.

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