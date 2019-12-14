Naz-Naz’ın 100 akı

Nazilli Belediyespor’lu Zafer yarın siyah-beyazlı formayla dalya yapacak

3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğu kovalayan Nazilli Belediyespor'da yarın Gölcükspor karşılaşması takım kaptanı Zafer için ayrı bir önem taşıyor. İlk olarak 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, 2019-2020 sezonun ilk yarının son karşılaşması olan Gölcükspor maçı ile 100. resmi maçına çıkıyor. Takımında görev aldığı yıllarda toplam 6483 dakika forma giyen Özden 8 gol kaydetti.

"BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI"

Naz-Naz'la 2015 yılında tanışan ve 4 sezon geçiren orta saha oyuncusu "Kulübümle 100. Maç benim için büyük bir onur büyük bir gurur. Mutluluğumun tarifi yok. Bana bugüne kadar güvenen destek veren taraftarlarımız başta olmak üzere herkese çok teşekkür ederim. İnşallah sezon sonu bu kutlu forma ile şampiyonluk kutlamak nasip olur" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE