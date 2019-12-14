Nefesler tutuldu

Evinde Akhisarspor’u ağırlayacak Ekol Hastanesi Balıkesirspor, oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Akigo ise dış sahada tam tersini yaşadı

TFF 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile şampiyonluk hesapları yapan lig ikincisi Akhisarspor, kozlarını yarın Balıkesir'de paylaşacak. Ege derbisinde karşılaşacak iki ekipte de hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, Balıkesirspor iç saha avantajını kullanmak, konuk ekip Akhisarspor da deplasmanda kazanamama zincirini kırmak istiyor. Ekol Hastanesi Balıkesirspor evinde oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 16 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Topladığı 16 puanla da iç saha puan cetvelinde 5. sırada kendine yer buldu. Akhisarspor ise dış sahada oynadığı 7 maçta bekleneni veremedi. Bu süreçte deplasmanda 2 galibiyet elde edebilen Akhisar, 3 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Akigo, gurbette son 4 maçtır kazanamıyor.

BİZ KAZANACAĞIZ

Ekol Göz Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da "Zirve yarışında yara almak istemiyoruz. Zor bir maç olacak ama 3 puan da bizim olacak" dedi.



MARATON BİLETİ 5 TL

EKOL Hastanesi Balıkesirspor yönetimi, yarın Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanacak Akhisarspor maçının bilet fiyatlarını belirledi. Yönetim, kapalı tribünün bileti 25 ve 20 TL, maraton ile misafir tribünü biletini de 5 TL'den satışa çıkardı. Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, Ege'ye yakışan bir maç olmasını istediklerini belirterek, "Fair-Play ruhuna yakışsın. Hak eden kazansın" dedi.



HADZİC TAKIMA Döndü

LİGDE sıralamadaki yerini koruyup lider Hatayspor'a yaklaşmayı 19 hedefleyen Akhisarspor'da zorlu deplasman öncesi Taha devreyi kapatırken, Kadir'in sakatlığı sürüyor. Hadzic ise iyileşip takıma döndü.