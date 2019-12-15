Bal-Kes mi AKİGO mu?

Son 5 maçta galibiyete hasret kalan ve dümene Ramazan Kurşunlu’yu geçiren 10. sıradaki Balıkesirspor, şampiyonluk hedefindeki 2. sıradaki Akhisarsporla saat 16.30’da karşılaşıyor. Maçın hakemi Yiğit Arslan

TFF 1. Ligi'nin 15. haftasında Ege derbisi heyecanı yaşanacak. Son 5 maçında 3 puanla tanışamayan ve 10. sıraya gerileyen Ekol Hastaneleri Balıkesirspor, şampiyonluk peşinde koşan 2. sıradaki Akhisarspor'u konuk ediyor. Balıkesir Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 16.30'da başlayacak ve beINSports Max1 kanalından ekranlara gelecek. Maçın hakemi İzmir Bölgesi'nden Yiğit Arslan. Bal-Kes'te cezalı Serdar Güncü yok. Akigo'da ise sakatlığı süren Taha Yalçıner ve Kadir Keleş forma giyemeyecek. İki takım 16. kez rakip olacak. Bundan önce oynanan 15 maçtan 6'sını Balıkesirspor, 6'sını Akhisarspor kazandı, 3 maç da beraberlikle sonuçlandı.

EK KONTENJAN TALEBİNDE BULUNULDU

Akhisar yönetiminden taraftara ek kontenjan talebi geldi. Akhisarsporlu futbolseverlere Balıkesirspor deplasmanında 470 kişilik kontenjan ayrılırken, kulüp başkanı Fatih Karabulut, "Akhisarspor'u destekleyen taraftarımızı Balıkesir'e bekliyoruz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var. Balıkesir yönetimiyle ek kontenjan konusunda görüşmelerimiz sürüyor. Daha fazla taraftarımızın statta yerini almasını bekliyoruz" dedi.