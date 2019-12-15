Horoz seri peşinde

Süper Lig’de son 3 maçından 7 puan çıkartan Yukatel Denizlispor, Trabzonspor maçına odaklandı. Teknik patron Özdilek, “Bu çizgimizi devam etireceğiz” dedi

SEBAHATTİN ALP



Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istediklerini ifade ederek, "Son 3 haftadır kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz" dedi. Sağanak yağış altında gerçekleştirilen çalışmaya sakatlığı devam eden Cristian Sapunaru katılmadı. Özdilek, ilk devrenin bitimine 3 maç kaldığını, yarın birlikte oynama alışkanlığı yüksek olan bir rakibe karşı mücadele edeceklerini söyledi.

'DAHA İYİ OLACAĞIZ'

"Kendimizi geliştirerek, skorlarla bütünleştirerek devam eden bir yönümüz var" diyen Özdilek, şöyle konuştu: "Puan veya puanlar almak için Trabzon'a gideceğiz. Deplasmanda iyi bir çizgimiz var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Son 3 haftadır kaybetmeden yolumuza devam ediyoruz. Devreyi iyi bir yerde bitirmeliyiz. Takımın moral ve motivasyonu üst seviyede. Rakipten çok, bizim yapacaklarımız belirleyici unsur olacak. Sahada pozitif futbol oynamaya çalışan bir ekiple karşılaşacağız. Güçlü oldukları ve zafiyet gösterdikleri yanları var. Önlemleri ve planlarımızı bunlara göre yapıyoruz."

Eski dostlar rakip olacak Süper Lig Cemil Usta Sezonu 15. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Yukatel Denizlispor'da, Mustafa Yumlu, Olcay Şahan, Zeki Yavru ve Hugo Rodallega, eski takımlarına rakip olacak. Trabzon doğumlu olan Zeki ve Mustafa ile birlikte geçen sezon Trabzonspor'da futbol oynayan Olcay ve Rodallega, yeşil-siyahlı formayla Trabzonspor'a karşı forma giyecekler. Bordomavililerde 5 yılda 80 maça çıkan sağ bek Zeki Yavru, 177 kez sahaya çıkan stoper Mustafa Yumlu, 2.5 sezonda 77 müsabakada görev alan Olcay Şahan ile yine 2.5 sezonda 88 maçta oynayan ve 39 gol atan Hugo Rodallega'yı tatlı bir heyecan sardı.



RODALLEGA TRANSFER SÖYLENTİLERİNİ YALANLADI

YUKATEL Denizlispor'da golcü oyuncu Hugo Rodallega, Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı. Horoz'da mutlu olduğunu söyleyen Rodigol, "Trabzon sınavı çok özel bir karşılaşma olacak. Orada güzel hatıralarım var. Ancak 3 puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.



ISAAC SACKEY TRABZON'DA YOK

Yukatel Denizlispor'da, Isaac Sackey Trabzonspor deplasmanında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Ganalı futbolcunun yerine Zeki Yavru ya da Ismail Aissati'nin oynaması bekleniyor. Ayrıca zorlu maç öncesi 5 oyuncu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Cezası biten Zakarya Bergdich takıma dönerken, Kibong Mbamba ise iyileşti. Horoz'da, Tiago Lopes, Zeki Yavru, Ismail Aissati, Madou Barrow, Mustafa Yumlu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Trabzon'da sarı kart görürse 16. haftada Denizli'de oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında oynamayacak.

TRABZONSPOR KABUSU

Yukatel Denizlispor, Trabzonspor'la 55. kez rakip olacak. Yeşil-siyahlılar, daha önce oynanan 54 maçtan 11'ini kazandı, 11'inde berabere kaldı, 32 mücadeleyi de kaybetti. Trabzon'da oynanan 25 maçtan sadece 1'ini kazanan Horozlar, 3 kez berabere kaldı, 21 maçı da kaybetti. Yeşil-siyahlılar, Trabzonspor'la oynadığı 55 karşılaşmada 38 gol atarken, kalesinde 76 gol gördü.



BAŞKAN ALİ ÇETİN TAKIMA GÜVENİYOR

YUKATEL Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, takımlarının her hafta daha iyiye gittiğini söyledi. Çetin, "Trabzonspor deplasmanından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz. Takımımız her geçen gün güçlenerek yoluna devam ediyor. İyi bir Denizlispor var. Teknik heyet, futbolcular ve yönetim olarak bizler, hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlk devreyi 22-23 puanla kapatmak istiyoruz. Yenemiyorsanız yenilmeyeceksiniz. Zor bir müsabakaya çıkacağız. İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi.



BERGDİCH ZAFERE İNANIYOR

Hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da sol bek Zakarya Bergdich, Trabzonspor maçının zor bir mücadele olacağını söyledi. Faslı oyuncu, "Bazen iyi, bazen kötü performanslar ortaya koydum. Ancak önemli olan takım. Süper Lig çok zorlu ve burada kaliteli futbolcular var. Takım olarak ne yaptığımız önemli. Birbirimizi saha içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle Mehmet Özdilek geldikten sonra takım olarak toparlandık. Oynatmaya çalıştığı futbol ve felsefe benim çok hoşuma gidiyor" diye konuştu.

SEDAT FORMA BEKLİYOR

Denizlispor'un kanat oyuncusu Sedat Şahintürk, 3 maçlık yenilmezlik serisini Trabzonspor deplasmanında da sürdüreceklerini söyledi. Genç futbolcu, Trabzonspor'un birlikte oynama alışkanlığına sahip bir takım olduğunu dile getirerek, "Biz de yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Bu da sahaya ve skora yansıyor. Umarım bu hafta da iyi mücadele edip puan ya da puanlarla Trabzon'dan döneriz. Ben Denizlispor'da çalışmalarıma en iyi şekilde devam ediyor ve elimden geleni yapıyorum. Çalışarak formayı kapacağım. Şans bekliyorum" diye konuştu.