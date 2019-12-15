Sivasspor 3-1 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Haftanın en dikkat çeken maçında ev sahibi Sivasspor, sarı-lacivertlileri 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuçla 33 puana ulaşan liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise 25 puanda kaldı.

Lider Sivasspor durdurulamıyor... Yiğidolar, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek üst üste 7'inci maçından da galibiyetle ayrılarak liderliğini perçinledi. Ev sahibi ekibin gollerini Fernando, Emre Kılınç ve Ziya kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü Deniz Türüç'ten geldi.

DERBİ ÖNCESİ ÖNEMLİ KAYIP

Fenerbahçe, Sivasspor'a 3-1 mağlup olarak Kadıköy'deki Beşiktaş maçı öncesi önemli bir 3 puan kaybetti.

Sivasspor önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak.

2 KIRMIZI KART!

Fenerbahçe'de mücadelenin uzatma dakikalarında Rodrigues ve Ozan Tufan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.