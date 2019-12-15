Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. eleme maçları A Spor’dan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına...
Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına.
17 ARALIK 2019 SALI
13:00 VAN SPOR FK - KASIMPAŞA | canlı
14:30 ANTALYASPOR - EYÜPSPOR | canlı
16:30 YILPORT SAMSUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR | canlı
18:30 ADANASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR | canlı
20:45 TUZLASPOR - GALATASARAY | canlı
18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA
13:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - BEŞİKTAŞ |canlı
14:00 KEÇİÖNRENGÜCÜ - BTCTURK YENİ MALATYASPOR | canlı
14:30 GAZİANTEP FK - KIRKLARELİSPOR | canlı
16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ESENLER EROKSPOR | canlı
18:30 GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK | canlı
20:45 İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE | canlı
19 ARALIK 2019 PERŞEMBE
13:00 MANİSA FK - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | canlı
14:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - ALTINORDU | canlı
16:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - HEKİMOĞLU TRABZON | canlı
18:30 BURSASPOR - BŞ. BLD. ERZURUMSPOR | canlı
20:45 TRABZONSPOR - ALTAY | canlı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı | A Spor'dan canlı yayınlanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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