Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı | A Spor'dan canlı yayınlanacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur 2. eleme maçları A Spor’dan canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Türkiye’nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına...

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor. Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına. 17 ARALIK 2019 SALI 13:00 VAN SPOR FK - KASIMPAŞA | canlı 14:30 ANTALYASPOR - EYÜPSPOR | canlı 16:30 YILPORT SAMSUNSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR | canlı 18:30 ADANASPOR - AYTEMİZ ALANYASPOR | canlı 20:45 TUZLASPOR - GALATASARAY | canlı 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA 13:00 ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR - BEŞİKTAŞ |canlı 14:00 KEÇİÖNRENGÜCÜ - BTCTURK YENİ MALATYASPOR | canlı 14:30 GAZİANTEP FK - KIRKLARELİSPOR | canlı 16:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - ESENLER EROKSPOR | canlı 18:30 GÖZTEPE - FATİH KARAGÜMRÜK | canlı 20:45 İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE | canlı 19 ARALIK 2019 PERŞEMBE 13:00 MANİSA FK - İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR | canlı 14:30 YUKATEL DENİZLİSPOR - ALTINORDU | canlı 16:30 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - HEKİMOĞLU TRABZON | canlı 18:30 BURSASPOR - BŞ. BLD. ERZURUMSPOR | canlı 20:45 TRABZONSPOR - ALTAY | canlı