Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen maçında 104 yaşındaki Karşıyakalı Meliha Şardağı'nı salonda ağırladı. Karşıyaka'nın yaşayan en yaşlı isimlerinden olan Şardağı, kulübün davetiyle hayatında ilk kez basketbol maçına geldi. Yeşil-kırmızılılar maçtan önce 104 yaşındaki Meliha Şardağı'na üzerinde isminin yazılı olduğu Karşıyaka formasını hediye etti.
104 yaşındaki taraftar maçta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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