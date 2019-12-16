  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > 104 yaşındaki taraftar maçta

taraftar maçta

104 yaşındaki taraftar maçta
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen maçında 104 yaşındaki Karşıyakalı Meliha Şardağı'nı salonda ağırladı. Karşıyaka'nın yaşayan en yaşlı isimlerinden olan Şardağı, kulübün davetiyle hayatında ilk kez basketbol maçına geldi. Yeşil-kırmızılılar maçtan önce 104 yaşındaki Meliha Şardağı'na üzerinde isminin yazılı olduğu Karşıyaka formasını hediye etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

104 yaşındaki taraftar maçta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN