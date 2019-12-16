104 yaşındaki taraftar maçta

Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen maçında 104 yaşındaki Karşıyakalı Meliha Şardağı'nı salonda ağırladı. Karşıyaka'nın yaşayan en yaşlı isimlerinden olan Şardağı, kulübün davetiyle hayatında ilk kez basketbol maçına geldi. Yeşil-kırmızılılar maçtan önce 104 yaşındaki Meliha Şardağı'na üzerinde isminin yazılı olduğu Karşıyaka formasını hediye etti.