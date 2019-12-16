Altay’a çifte müjde

TFF 1. Lig'de evinde Adana Demirspor'u kaptan İbrahim'in golüyle 1-0 yenerek 6 maç sonra galip gelen Altay'a sakat oyuncuları Tavares ve Kappel'den müjde geldi. Tedavileri nedeniyle 2 haftadır forma giyemeyen iki futbolcunun Pazar günü deplasmanda oynanacak Erzurumspor maçında sahada olacakları bildirildi. Teknik direktör Ali Tandoğan'ın Tavares ve Kappel'i 19 Aralık'ta Trabzonspor'la deplasmanda oynanacak kupa rövanşında ise riske etmeyeceği ifade edildi. İzmir ekibinin Trabzonspor maçının ardından İzmir'e dönmeyeceği ve burada kamp yapıp karayolu ile Erzurum'a gideceği belirtildi. Zorlu müsabakalara çıkacaklarını söyleyen Tandoğan, "Kupa ve ligde elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Adana Demirspor galibiyeti bize büyük moral verdi. Çıkışımızı sürdürüp devre arasına maksimum puanlar toplayıp girmeliyiz" dedi.