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gelecek için umut verdi

Altınordu gelecek için umut verdi

16.12.2019, 11:48

1. Lig'de 15'inci haftanın kapanış maçında zirve adaylarından Bursaspor ile evinde golsüz berabere kalan , galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, oynanan pozitif futbol gelecek için kurmaylara umut verdi.

Önceki hafta Adanaspor'u yenmenin moraliyle sahaya çıkan Altınordu net fırsatları değerlendiremeyip 1 puana razı oldu ancak taraftarından alkış aldı. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Altınordu, rakipleri Adanaspor, Boluspor ve Osmanlıspor'un yenilmesiyle az da olsa teselli buldu. Altınordu kalan 2 haftada Giresunspor deplasmanına çıkıp, Ekol Göz Menemenspor'la evinde karşı karşıya gelecek.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu ifade ederek, Bursaspor maçındaki futbolun inançlarını artırdığını dile getirdi.
"Sezonun en iyi oyununu oynadık" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Maçta 8-9 net pozisyonumuz var. Oyunun mutlak hakimi olduk. Zorluk derecesi böylesine yüksek maçlarda bu kadar çok sayıda pozisyon yakalamak, Altınordu takımının gücünü gösteriyor. Gücümüz, inancımız her geçen gün artıyor. Oyun anlamında hedeflediğimiz her şeyi yaptık. Bunu golle ve galibiyetle taçlandırmamız gerekiyordu. İlerleyen haftalarda her şey istediğimiz gibi olacak" diye konuştu.

DHA

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