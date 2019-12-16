Antep nefes aldı

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. 38. dakikada Gaziantep'te Morais'in pasında kale önündeki Muhammet Demir'in vuruşu üstten dışarı çıktı. 67'de ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Güray Vural sağ köşeyi bularak takımını öne geçirdi: 1-0.



KAYODE SAHNE ALDI 72'DE

Pawlowski'nin yerden ortasına dokunan Kayode takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0. 90+2'de Djedje'in Kenan Özer'e yaptığı hareket sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. 90+3'te beyaz noktaya gelen Kayode kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0. Maç 3-0 sona erdi.