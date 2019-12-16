  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Antep nefes aldı

nefes aldı

Antep nefes aldı
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takımın mücadelesinde Gaziantep FK, sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. 38. dakikada Gaziantep'te Morais'in pasında kale önündeki Muhammet Demir'in vuruşu üstten dışarı çıktı. 67'de ani gelişen Gaziantep atağında topla buluşan Güray Vural sağ köşeyi bularak takımını öne geçirdi: 1-0.

KAYODE SAHNE ALDI 72'DE
Pawlowski'nin yerden ortasına dokunan Kayode takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı: 2-0. 90+2'de Djedje'in Kenan Özer'e yaptığı hareket sonucunda hakem Özgür Yankaya penaltı kararı verdi. 90+3'te beyaz noktaya gelen Kayode kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0. Maç 3-0 sona erdi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Antep nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN