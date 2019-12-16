Balıkesir 1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Şabanlarspor- Karamanköyspor maçının sonunda istenmeyen olaylar yaşandı.
Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan Şabanlarspor- Karamanköyspor müsabakasının ardından istenmeyen olaylar yaşandı.
Balıkesir'deki Şabanlarspor- Karamanköyspor maçında trajikomik olay haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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