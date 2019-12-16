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'deki maçında trajikomik olay

Balıkesir'deki Şabanlarspor- Karamanköyspor maçında trajikomik olay

16.12.2019, 09:53

1. Amatör Küme Merkez A Grubu'nda Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan maçının sonunda istenmeyen olaylar yaşandı.

Ali Hikmet Paşa Futbol Tesisleri'nde oynanan müsabakasının ardından istenmeyen olaylar yaşandı.

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