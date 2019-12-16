  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

, Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

16.12.2019, 15:19 Güncelleme Tarihi: 16.12.2019,15:46

, Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Portekiz temsilcisi 'la eşleşti.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Wolverhampton - Espanyol

SPORTİNG LİZBON - BAŞAKŞEHİR

Getafe - Ajax

Bayer Leverkusen - Porto

Kopenhag - Celtic

Apoel - Basel

Cluj - Sevilla

Olympiakos - Arsenal

AZ Alkmaar - Lask Linz

Club Brugge - Manchester United

Ludogorets - Inter

Eintracht Frankfurt - Salzburg

Shakhtar Donetsk - Benfica

Wolfsburg - Malmö

Roma - Gent

Glasgow Rangers - Braga

İLK MAÇ 20 ŞUBAT'TA

Temsilcimiz Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu. İlk maç 20 Şubat'ta Lizbon'da rövanş ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN