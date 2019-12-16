Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.
Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 turunda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'la eşleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Wolverhampton - Espanyol
SPORTİNG LİZBON - BAŞAKŞEHİR
Getafe - Ajax
Bayer Leverkusen - Porto
Kopenhag - Celtic
Apoel - Basel
Cluj - Sevilla
Olympiakos - Arsenal
AZ Alkmaar - Lask Linz
Club Brugge - Manchester United
Ludogorets - Inter
Eintracht Frankfurt - Salzburg
Shakhtar Donetsk - Benfica
Wolfsburg - Malmö
Roma - Gent
Glasgow Rangers - Braga
İLK MAÇ 20 ŞUBAT'TA
Temsilcimiz Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu. İlk maç 20 Şubat'ta Lizbon'da rövanş ise 27 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
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