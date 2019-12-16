Göz-Göz yabancı kaldı

Bu sezon yerli futbolcuların performansıyla zirveyi zorlayan Göztepe rakiplerin yabancılarını durduramadı. İzmir temsilcisi bu sezon 5 maçta yabancıların attığı gollerle 11 puan kaybetti. Göztepe'yi, G.Birliği maçında Stancu (2) ve Sio dize getirdi. Yabancılardan verim alamayan Göz-Göz'de Andre Castro ve Napoleoni'nin 2'şer, Jerome ve Reis'in ise 1 golü var.

BETO'YA

erli futbolcularının performansıyla çıkış yakalayan Göztepe 5 haftalık yenilmezlik serisini Başkent'te Gençlerbirliği önünde kaybederken sarı-kırmızılı ekibi yıkan goller yine rakibin yabancı oyuncularından geldi. Rakibine Stancu (2) ve Sio'nun golleriyle 3-1 mağlup olan Göz-Göz'ün rakip yabancı oyuncuların golleriyle kaybettiği puan sayısı ise 11'e yükseldi. Göztepe'nin 1-0 yenildiği Antalya maçında Angelo, 2-1 mağlup olduğu Başakşehir maçında Gulbrandsen ve Skrtel, 4-0 kaybettiği Kasımpaşa maçında Hajradinovic ve Quaresma, 2-2 berabere kaldığı F.Bahçe maçında Garry Rodrigues attığı golle takımını galibiyetten etmişti.Yabancılarından gol katkısı alamayan Göztepe'de ligde ve kupada yerli futbolcular 23 golün 18'ine imza atarken yabancı golcülerden sadece Andre Castro ve Napoleoni'nin 2'şer Jerome ve Reis'in 1 golü var. Göztepe'de Serdar Gürler ve Alpaslan Öztürk'ün 3'er, Berkan, Soner Aydoğdu ve Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok'un 2'şer, Atınç, Halil, Batuhan ve Efe'nin de 1'er gol var. Göztepe'nin santrforu Eren Derdiyok sadece kupada 2 gol atıp ligde boş geçerken Cameron Jerome ise tek golde kaldı.Süper lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne 3-1 yenilen Göztepe'de büyü bozuldu. Üst üste Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Ankaragücü'nü deplasmanda yenip, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi elinden kaçırıp son 5 maçından 11 puan çıkaran sarı-kırmızılılar başarılı serisini Eryaman Stadı'nda devam ettiremedi. Göz-Göz alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren rakibini yenmiş olsaydı hem üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki puan farkı iyice azalacak, hem de G.Birliği'nin çıkışına dur diyecekti. Bu hafta evinde Galatasaray'ı ağırlayacak olan Göztepe, ilk yarıyı deplasmandaki Demir G.Sivasspor maçıyla noktalayacak.Göreve geldikten sonra müthiş bir başarı grafiği yaşayan İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekiple ilk mağlubiyetini yaşadı. Kalelerinde 2 duran toptan gol gördüklerini belirten genç teknik adam, "5 haftalık çıkışımızı devam ettirmek, istikrara dönüştürmek istediğimiz bir karşılaşmaydı. İlk yarı itibarı ile dengede giden bir oyun vardı, rakibimizin de bizim de akan oyunda pozisyonlarımız yoktu. 3 tane duran top golü oldu ve maalesef bunların 2'si bizim kalemizeydi. Bu, dikkat etmemiz gereken bir noktaydı. 2-1 olunca oyunda bazı dengeler değişti" dedi.Göztepe'de sezon başında büyük umutlarla Galatasaray'dan transfer edilen santrfor Eren Derdiyok, Gençlerbirliği karşısında adeta yokları oynadı. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de henüz golle tanışamayan ve yedek kulübesine mahkum olan Eren, 78. dakikada Halil'in yerine oyuna dahil olsa da yine varlık gösteremedi, taraftardan sert tepki aldı. Yine geçen sezonun ilk yarısında Göztepe'nin gol yükünü çeken ancak düşüşe geçip bir daha düzenli olarak forma giyemeyen kanat oyuncusu Yasin Öztekin ise teknik direktör İlhan Palut tarafından tercih edilmedi. Yasin 90 dakika boyunca yine kulübede oturdu.Göztepe'nin 2.5 sezondur kalesini koruyan Portekizli eldiven Beto, G.Birliği maçında yediği hatalı gollerle bu kez eleştiri konusu oldu. Taraftarın en çok güvendiği isim Beti ilk 2 golde hatalı çıktı. Göztepelilerin bir kısmı sosyal medyada Beto'yu eleştirirken, bazıları da kalecilerinin sakat sakat oynadığını ve fedakarlık yaptığını savundu.G.Birliği deplasmanında kötü futbol ortaya koyup sahadan 3-1 yenik ayrılan Göztepe'de kart cezalıları Alpaslan ve Soner'in yokluğu oldukça hissedildi. Teknik direktör İlhan Palut, Alpaslan'ın yokluğunda stoperde Reis'e şans verirken, orta sahada ise Soner'in yerine Borges'i oynattı. Reis attığı gole rağmen güven vermezken, genç teknik adam Borges'i 54. dakikada oyundan çıkardı. Cezalarını tamamlayan Alpaslan ve Soner Cumartesi günü İzmir'de Galatasaray maçında sahada olacak. Gençlerbirliği maçında toplamda 4. sarı kartını gören sol bek Berkan ise Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.