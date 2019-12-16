G.Saray sil baştan

Nzonzi’nin ardından Seri’yi de gözden çıkaran Aslan, Mariano ve Belhanda için gelen teklifleri değerlendirip transfere yönelecek

Ankaragücü karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle sahadan beraberlikle ayrılan G.Saray'da moraller bozuk. Devler Ligi'ne veda eden, kupada tur şansı tehlikede olan sarı-kırmızılılar devre arasında geniş çaplı bir operasyon için düğmeye basarken hafta içinde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'den sonra Michal Seri ile de yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Oyuncu ile yollarını ayırmak için kulübü Fulham ile görüşmelere başlayan ekip, futbolcunun sözleşmesini fesih için yol arıyor.



TEKLİFLERİ BEKLEYECEK

Sakatlığı bulunan Luyindama ve Andone'nin sözleşmesini dondurmayı planlayan yönetim Belhanda'ya gelecek teklifleri de değerlendirmeye alacak. Martin Linnes'i tekrar kadroya alacak olan Cim Bom, Mariano'yu da gözden çıkarırken Monaco'dan Onyekuru ve Stoke City'den Badou Ndiaye'nin yuvaya dönmesi sağlanacak. Başakşehir'den Arda Turan, Beşiktaş'tan Gökhan Gönül, Sivas'tan Emre ve Mert Hakan'ı da gündeminde bulunduran ekip Mbaye Diagne'yi de yeniden çağırıp hücum hattını güçlendirme planları yapıyor.



BELHANDA ARABİSTAN'A

Belhanda'nın menajeri ile temasa geçen yönetim futbolcuyu Arap kulüplerinden birine vermeyi planlıyor. Aslan'ın son iki sı- sınavındaki penaltılarını değerlendiren oyun-navındaki oyuncuya cazip bir teklifin gelmesi halinde cuya takımda tutulmayacağı öğrenildi. Faslı oyuncu bu sezon 11 lig karşılaş-karşılaşmalarında 3 gol kaydedip 1 asist yaptı.

