Haltercilerimizden 71 madalya birden

Milli sporcularımız, Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 19 altın, 26 gümüş ve 26 bronz olmak üzere toplam 71 madalya elde etti. İsrail'in Eilat şehrinin ev sahipliği yaptığı, 37 ülkeden 498 haltercinin katıldığı organizasyonda ay-yıldızlılar, 20'şer kız ve erkek olmak üzere toplam 40 sporcuyla yer aldı. Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi olurken 17 yaş altı erkek takımımız 680 puanla birinciliği, 15 yaş altı kız takımımız 691 puanla ikinciliği elde etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 71 madalya kazanıp 2 kategoride de kürsüye çıkan halterlerimizi tebrik etti.