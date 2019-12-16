Harikasın Karşıyaka

TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynadığı son iki maçı kaybeden KSK, sahasında Ofspor’u Hakan (2), Barış ve Doğukan’ın attığı gollerle yendi. İlk yarıyı Play-Off hattında bitirmeyi başardı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta son iki maçta 6 puan kaybeden Karşıyaka, ilk yarının son maçında Ofspor'a patladı: 4-1. İzmir ekibi rakibini yenerek ilk yarıyı Play-Off hattında tamamladı. 18. dakikasında Mustafa Aşan'ın sağdan ortasında Doğukan'ın şutunda top kaleci Mizhat'ta kaldı. 41'de Anıl çalımlarla soldan ceza sahası içine girdi. Pasında Hakan Kuş yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-0. 45+2'de Mustafa Aşan'ın soldan ortasında Hakan Kuş'u geçen topu Barış Çelik arka direkte düzgün ve sert bir şutla fileleri havalandırdı: 2-0.



KAF-KAF ÇOK İSTEKLİYDİ

52'DE Mustafa Aşan'ı arkadan çeken Batuhan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 59'da KSK ceza sahasında topu önünde bulan Barış Çiçek sert bir şutla fileleri havalandırdı: 2-1. 77'de soldan ceza sahasına giren Doğukan şık bir plaseyle fileleri havalandırdı: 3-1. 90'da Harun'un ara pasıyla ceza sahasına giren Hakan Kuş kaleciyi avladı: 4-1. 90+2'de Hakan Kuş'u düşeren Alişan ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Karşıyaka maçı 4-1 kazandı. Büyük sevinç yaşadı.



TOLUNGÜÇ'TEN İKİ DEĞİŞİKLİK

Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, geçen hafta deplasmanda 4-2 kaybedilen Derincespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11'den iki değişiklik yaptı. Ofspor maçında sarı kart cezası biten Doğukan 11'de sahaya çıkarken Mustafa Değirmenci ise yedek soyundu. Hasta olduğu için kadroya alınmayan kaleci Mehmet Aksoy'un yerine eldivenleri Erdoğan Açar giydi. Erdoğan Açar, 6 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı. İki takım dün dördüncü kez karşı karşıya geldi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu maçı 90 dakika ayakta izledi.



■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ