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Hedef kupada son 16

Hedef kupada son 16
Giriş Tarihi: 16.12.2019
G.,Birliği yenilgisiyle taraftarlarını üzen Göztepe, Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta 2-1 yendiği Karagümrük ile rövanş maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar Bornova Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçta rakibini elerse son 16 turuna yükselecek. Avrupa kupalarına en kestirme yoldan ulaşmanın yolu olarak gösterilen kupada final hedefleyen İzmir ekibi hem bu maçı kazanıp taraftarlarının gönlünü kazanmak, hem Galatasaray maçı öncesinde moral bulmak istiyor.
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