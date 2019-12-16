Horoz mu, Fırtına mı?

Süper Lig'de geçen hafta sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Denizlispor bugün de zorlu bir sınav verecek. Ege ekibi, saat 20.00'de başlayacak mücadelede Trabzonspor'a konuk olacak. Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. ve orta saha oyuncusu Kıbong Mbamba ise sakat oldukları için görev alamayacaklar. Bordomavililerde ise Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz'ın sakatlığı sürüyor. Ligde 9 sezon aradan sonra karşılaşacak iki ekibin mücadelelerinde bordo-mavililer 25 galibiyet, Ege temsilcisi ise 6 galibiyet aldı. 7 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.