TFF 1. Lig’de alt sğıralardan kurtulmak isteyen Altınordu, evinde Bursaspor ile golsüz berabere kalırken, kırmızı-lacivertli etikp puanını 15’e çıkarttı
TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu dün taraftarı önünde ağırladığı Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı- lacivertliler puanını 15'e çıkardı. Maçın 7. dakikasında soldan Ufuk'un pasıyla ceza sahasına giren Burak'ın şutundan sonuç gelmedi. 11'de Okan'ın firikten şutunda top direkten döndü. Boşta kalan topa Kerim'in şutunda kaleci topu kornere çeldi. 18'de Muhammed'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya Okan'ın vuruşunda top auta çıktı. 33'te Oğulcan'ın uzun pasına hareketlenen Kerim'in ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla auta çıktı. 36'da sol çaprazdan Özer'in şutunda top üstten dışarı gitti.
GOL SESİ ÇIKMADI
65'te Burak Kapacak soldan ceza sahasına çalımlarla girdi. Sıfırdan vuruşunda kaleci Erhan iki hamlede topa sahip oldu. 70'te Recep'in yakın mesafeden şutunda Erhan gole izin vermedi. 88'de Altınordu ceza sahasında yaşanan karambolde Seleznyov'un şutunda kaleye giden top takım arkadaşı Özer Hurmacı'dan döndü. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
HABER/FOTOĞRAF: GÖRKEM TÜRKYILMAZ
GOL SESİ ÇIKMADI
65'te Burak Kapacak soldan ceza sahasına çalımlarla girdi. Sıfırdan vuruşunda kaleci Erhan iki hamlede topa sahip oldu. 70'te Recep'in yakın mesafeden şutunda Erhan gole izin vermedi. 88'de Altınordu ceza sahasında yaşanan karambolde Seleznyov'un şutunda kaleye giden top takım arkadaşı Özer Hurmacı'dan döndü. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
HABER/FOTOĞRAF: GÖRKEM TÜRKYILMAZ
İzmir’de sessiz gece haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.