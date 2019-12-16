İzmir’de sessiz gece

TFF 1. Lig’de alt sğıralardan kurtulmak isteyen Altınordu, evinde Bursaspor ile golsüz berabere kalırken, kırmızı-lacivertli etikp puanını 15’e çıkarttı

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu dün taraftarı önünde ağırladığı Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Kırmızı- lacivertliler puanını 15'e çıkardı. Maçın 7. dakikasında soldan Ufuk'un pasıyla ceza sahasına giren Burak'ın şutundan sonuç gelmedi. 11'de Okan'ın firikten şutunda top direkten döndü. Boşta kalan topa Kerim'in şutunda kaleci topu kornere çeldi. 18'de Muhammed'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya Okan'ın vuruşunda top auta çıktı. 33'te Oğulcan'ın uzun pasına hareketlenen Kerim'in ceza yayı üzerinden şutunda top az farkla auta çıktı. 36'da sol çaprazdan Özer'in şutunda top üstten dışarı gitti.



GOL SESİ ÇIKMADI

65'te Burak Kapacak soldan ceza sahasına çalımlarla girdi. Sıfırdan vuruşunda kaleci Erhan iki hamlede topa sahip oldu. 70'te Recep'in yakın mesafeden şutunda Erhan gole izin vermedi. 88'de Altınordu ceza sahasında yaşanan karambolde Seleznyov'un şutunda kaleye giden top takım arkadaşı Özer Hurmacı'dan döndü. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



HABER/FOTOĞRAF: GÖRKEM TÜRKYILMAZ