Karşıyaka gücünü gösterdi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste 2 yenilginin ardından en yakın rakibi Ofspor'u 4-1 gibi farklı skorla yenerek ilk yarıyı Play-Off hattında dördüncü sırada tamamlayan Karşıyaka, teknik direktör Soner Tolungüç'le gücünü kanıtladı.

Karşıyaka'da ikinci kez teknik direktörlüğü devralan Soner Tolungüç, grupta 3 maçta 1 puanla devraldığı takımla 13 maçta 26 puan topladı. Devreyi 27 puanla tamamlayan Kaf-Kaf, son 9 maçta 6 galibiyet alarak alkışı hak etti. Devreyi daha iyi yerde tamamlamayı planladıklarını ancak takım tam ritmini bulmuşken iç sahada son dakikada 2-1 kaybedilen Turgutluspor maçında yol kazası yaşadıklarını belirten Soner Tolungüç, "Daha iyi yerde olabilirdik. Amacımız lideri kovalamaktı. Ufak tefek yol kazaları oldu ama yarışa ortak olup kopmadık" dedi.

Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ndeki antrenman sahasının bakımda olmasının kendilerini etkilediğini belirten Tolungüç, "Son 1.5 aydır farklı sahalarda çalışıyoruz. Oyuncularımız antrenman sonrası kendilerini koruyamayıp hastalanıyor. Bu da en önemli silahımız olan fizik kalitemizi düşürüyor" diye konuştu.

Ligde ikinci yarının çok daha çetin geçeceğini söyleyen Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Birçok rakibimiz ekonomik açıdan rahat. Transfer yapacaklar. Kış şartlarında mücadele edeceğiz. Yine elimizden gelenin en iyisini yaparak Karşıyaka'yı tüm şartlarda ayakta tutmaya çalışacağız. Bir tane Karşıyaka var. Tüm camia olarak tartışmayı, kavgayı bir kenara bırakıp futbol takımı yaşatmaya bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

TAKIM İZİNLİ

Karşıyaka'da ilk 11'in değişilmez isimlerinden Mustafa Aşan ve Metin, Ofspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu, 12 Ocak'ta Büyükçekmece Tepecikspor'la oynanacak ikinci devrenin ilk maçında görev yapamayacak. Devre arasında 21 Aralık'a kadar izin yapacak Kaf-Kaf, bu tarihte toplanıp Antalya Lara'ya 9 günlüğüne kampa gidecek. Karşıyaka, 2 günlük yeni yıl izni sonrası antrenmanlarını İzmir'de sürdürecek.

DHA