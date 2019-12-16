Kartal’a Malatya şoku

Ligde 8 maçtır yenilmeyen siyah-beyazlılar, 5 maçtır kazanamayan Malatya’ya yenilerek, lider Sivasspor’un altı puan gerisine düştü. Bu sezon evinde ilk kez yenildi. Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. 85. dakikada Bifouma, konuk ekibi öne geçirdi. 90+9'da Jahovic penaltıdan skoru belirlerken, Caner kırmızı kart gördü.

Süper Lig'de 8 maçtır yenilmeyen ve zirve takibini sürdüren Beşiktaş, sahasında Yeni Malatyaspor'a mağlup oldu: 0-2. 29. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adem Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti. 33'te Adem Ljajic'in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.



BİFOUMA ŞOV YAPTI

85'te Acquah'ın pasında topu alan Bifouma'nın rakiplerini geçerek sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 90+1'de Gökhan'ın orasında Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı. 90+3'te Caner'in ortasında Güven'in vuruşu üstten dışarıya gitti. 90+6'da Güven'in ceza sahası içinde Bifouma'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 90+8'de Caner itirazları sonucunda kırmızı kart gördü. 90+9'da penaltıda topun başına geçen Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından ağlara gitti: 0-2. Maç 2-0 bitti.



ABDULLAH AVCI'DAN KADRODA REVİZYON

Süper Lig'in 15. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, ideal kadrosundaki oyuncuları sahaya sürdü. Ligin 14. haftasında Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmadaki kadrosunu bozmayan Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçında kadroya almadığı Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü. Avcı, Wolverhampton maçında ilk 11'de oynattığı Rebocho'yu Malatyaspor karşısında da görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son hafta maçında sonradan oyuna dahil ettiği Muhammed Elneny, Enzo Roco ve Abdoulay Diaby'i de lig mücadelesinde ilk 11'de oynattı.



İLK YENİLGİ

Ligde çıktığı son 6 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başaran ve ikinci sıraya kurulan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında seriyi bozdu. Siyah-beyazlılar, karşılaşmanın 85. dakikasında Bifouma ve 90+9'da Jahovic'in (P) attığı gollerle 2-0 mağlup olurken, bu sezon taraftarı önündeki ilk yenilgisini aldı. Geride kalan 7 iç saha maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alan Beşiktaş, ligde Sivasspor ile birlikte evindeki namağlup 2 ekipten birisiydi. Siyah-beyazlı ekibin bu serisi Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte son buldu.



TARAFTARLARDAN MAÇA BÜYÜK İLGİ

Beşiktaşlı taraftarlar, ligde son 6 karşılaşmada elde ettiği galibiyetlerle zirve mücadelesine giren takımlarına BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında büyük destek verdi. Vodafone Park tribünlerini tamamen dolduran taraftarlar, maç öncesi şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar, ayrıca Beşiktaş'ın gelecek hafta konuk olacağı Fenerbahçe aleyhine tezahüratta bulundu.



ÇEBİ'DEN DESTEK

Son haftalardaki kritik maçlar öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek teknik heyet ve oyuncularla bir araya gelen kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde de bu geleneğini sürdürdü. Çebi, tesislerde futbolcularla buluşarak zorlu karşılaşma için oyunculara moral verdi. Ahmet Nur Çebi, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ile maç öncesi bir araya geldi.



WOLVES 11'İ YEDEKTE

Beşiktaş'ın Wolverhampton ile oynadığı maçta ilk 11'de görev alan Utku Yuvakuran, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal, Jeremain Lens ve Erdem Seçgin, Btc- Turk Yeni Malatyaspor mücadelesinde yedek soyundu. Wolverhampton maçında yine ilk 11'de oynayan Kerem Kalafat ise lig mücadelesinde Avcı tarafından kadroda tercih edilmedi.



