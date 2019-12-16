Manisa FK kötü kapattı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftaya kadar 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alan, 8 maç üst üste kazanıp Türkiye liglerinin en golcü, en çok galibiyet elde eden ve en çok puan toplayan takımı olan Manisa Futbol Kulübü, son 3 haftada tökezledi. Devrenin son 3 maçında galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, öne geçip ardından 2 farklı yenik duruma düştüğü Sancaktepe deplasmanında 4-4'lük beraberlik ile 1 puanı son saniyede kurtardı. Son 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan Manisa FK'nın takipçisi Samsunspor'la arasındaki puan farkı da 2'ye indi. 42 PUANLA LİDER Samsunspor'un kendi seyircisi önünde ilk yarının son maçında 1922 Konyaspor'u yenmesiyle devre arasına Manisa FK 42 puanla lider, Karadeniz temsilcisi ise 40 puanla ikinci sırada girdi.