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Menemen fırtınası

Menemen fırtınası
Giriş Tarihi: 16.12.2019

Deplasmanda ’u 3-1 yenen , bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı, gözdağı verdi

TFF 1. Lig'de Adanaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Ekol Göz Menemenspor rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran sarı-lacivertliler bu sezon tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de oldukça başarılı bir performans göstermeye devam etti. Sezon başında kimsenin şans tanımadığı sarı-lacivertliler, Adana Demirspor, Altay, Ümraniye, İstanbulspor, Balıkesirspor ve Adana'yı yenip, Erzurumspor, Boluspor ve Keçiörengücü ile berabere kaldı. Bu periyotta 21 puan toplayan İzmir ekibi zirve yarışına bütün ağırlığını koydu.

KAZANMAYA ALIŞTIK
Menemenspor'da uzun yıllar futbol oynayan, son yıllarda teknik heyetin içinde yer alan Cenk Laleci, ligin 5. haftası görevden ayrılan Ramazan Kurşunlu'nun yerine takımın başına geçti. Genç teknik adam ligde sahaya çıktığı 10 karşılaşmada sarı-lacivertli ekip 21 puan toplamayı başardı. Hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirten Cenk Laleci, "Takım kazanma alışkanlığını elde etti. Bunu istikrarlı hale getirdik" dedi.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ
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