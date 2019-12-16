Obradovic Fener’e bu kez ilaç olamadı

Fenerbahçe Beko ile tarihi zaferlere imza atan tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic sarılacivertli ekipte en kötü dönemini geçiriyor. Avrupa'nın en başarılı başantrenörleri arasında gösterilen Obradovic yönetiminde 7. sezonunu geçiren F.Bahçe sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Anadolu Efes'e kaybederek başladı. Sarı-lacivertli ekip, Türkiye liginde ve THY Avrupa Ligi'nde aldığı yenilgilerle de taraftarını üzdü. Bu sezon 26 maçta 14 galibiyet, 12 yenilgi alan Obradovic'in öğrencileri, yüzde 46'lık mağlubiyet oranıyla geçmiş yılların çok gerisinde kaldı. F.Bahçe, Obradovic ile 6 sezonda 456 maçta 104 yenilgi yaşamıştı yüzde 23'lük yenilgi yaşamıştı.