Salihli Bld’ye - Aliağa maçında kavga var

Salihli’de oynanan karşılaşmada 9 kırmızı kart çıktı. Sahada yeterli oyuncu kalmayınca maç yarım kaldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta oynanan Salihli Bld-Aliağa FK maçı çıkar olaylar yüzünden yarım kaldı. Ramiz Turan Stadı'nda oynanan maçın 79. dakikasında Furkan'ın attığı gol ile Salihli Belediyespor skoru 2-0 yaptı. Gol sonrası Furkan'a Aliağa kalecisi Onur saldırırken, takım kaptanı Güray ve Emre maç anını fotoğraflayan Salihli Belediyesi Basın Birimi'nde görevli Murat Muzaklar'a saldırınca ortalık karıştı. Muzaklar, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karşılaşmanın son çeyreğinde ise çıkan olaylarda Salihli Belediyespor'dan Gökhan, Mustafa, Arda ile Aliağa'dan Aykut, Necati, Emre, Özkan, Güray ile Enes olmak üzere toplam 9 futbolcu kırmızı kart gördü. Hakem Kemal Ögen, olaylar sonrası sahada yeterli futbolcu kalmadığı için maçı tatil etti.



İZMİRSPOR 6'DA 6 YAPTI

8. Grup'ta lider Bergama Belediyespor, evinde Yunus Emre Belediyespor'u 2-1 yendi. Bornova Yeşilova, dışarıda Sandıklı'ya 3-0, Sökespor da Gönen Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. 10. Grup'ta İzmirspor, evinde oynadığı maçta Çayırovaspor'u 3-1 yendi. Lacivert-beyazlılar 6'da 6 yaptı. Lider Çiğli Bld, sahasında Bağcılarspor'u 2-0 yendi. Bucaspor deplasmanda İlimtepe Kullar'a 3-0, Torbalıspor da Sultangazi'ye 1-0 yenildi.

