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Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

16.12.2019, 14:49

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri 'nin Nyon şehrinde çekilen kuralar sonucunda belli oldu. Son 16 turu 1.maçları 18-19-25-26 Şubat'ta, 2.maçları ise 10-11-17-18 Mart'ta oynanacak..

İsviçre'nin Nyon şehrinde çekilen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İlk maçlar 18-19 ve 25-26 Şubat'ta; rövanş karşılaşmaları ise 10-11 ve 17-18 Mart tarihleri arasında oynanacak. Altıntop'un çektiği kuraların ardından eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain
Real Madrid - Manchester City
Atalanta - Valencia
Atletico Madrid - Liverpool
Chelsea - Bayern Münih
Olimpik Lyon - Juventus
Tottenham - Leipzig
Napoli - Barcelona

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