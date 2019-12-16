Son kurban Fener

Ev sahibi takım Fernando, Emre Kılınç ve Ziya’nın golleri ile sonuca giderken Kanarya’nın tek sayısı Deniz’den geldi. F.Bahçe’de Rodrigues ve Ozan Tufan uzatmada atıldı

Süper Lig'de son haftalarda müthiş bir performans gösteren Demir Grup Sivasspor ile şampiyonluk mücadelesi veren F.Bahçe'nin nefesleri kesen maçında son gülen Yiğidolar oldu. 9. dakikada sol kanattan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında Vedat Muriç'in kafa vuruşu yandan dışarı çıktı. 32'de Mert Hakan'ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Fernando, çapraz pozisyonda plase vuruşla topu köşeden filelere gönderdi: 1-0. 44'te Ziya'nın soldan ceza alanına gönderdiği topa boş pozisyonda Yatabare uzandı ama dokunamadı, Altay topu kontrol etti. 59'da Ziya, uygun durumdaki Emre Kılınç'a aktardı. Emre kolay pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0.



SON ANLARDA 2 GOL

86'da Ozan Tufan'ın pasında sağ çaprazda topla buluşarak ceza alanına giren Deniz Türüç, ağları havalandırdı: 2-1. 90+5'te Rodrigues, 90+6'da ise Ozan Tufan kırmızı kart görürken 90+7'de Yatabare'nin pasında ceza alanında boş durumda Ziya topu filelere gönderdi: 3-1. Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



HAYALİ GERÇEK OLDU

Afganistan'da teknik yönetmen olarak görev yapan Sivaslı Serkan Durmaz'ın Sivasspor forması hediye etmesinin ardından takıma hayranlık duymaya başlayan 8 yaşındaki Muhammed Eyüp Türkmen'in hayali gerçeğe dönüştü. Sivas Valiliğince kente getirilen Muhammed de tribünde yerini alarak karşılamayı takip etti.



TRİBÜNLER DOLDU TAŞTI

Lider Sivasspor ile Fenerbahçe arasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Mücadelede, Yeni 4 Eylül Stadı'nın tribünleri tamamen doldu. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), karşılaşma öncesi taraftarlara 5 bin 858 Sivasspor bayrağı dağıttı. Karşılamayı, F.Bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz protokol tribünden birlikte izledi. Sivaslı taraftarlar, maraton tribününde "Göster gücünü" yazan bir koreografi gerçekleştirdi.



DEPLASMANDA KAYIP

Fenerbahçe deplasmandaki kötü grafiğini dün de sürdürdü. Son 4 dış saha sınavından 3 puan çıkartamayan Kanarya, bu süreçte sadece 2 puan alabildi. Sezon başından bu yana evinden uzaktaki 8 randevudan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi çıkartan sarı-lacivertliler zirvenin ise 8 puan gerisine düştü. Fenerbahçe 8 maçta 8 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.



UZATMADA İKİ KIRMIZIUZATMADA

F.Bahçe'nin yıldız isimleri Garry Rodrigues ve Ozan Tufan kırmızı kart görürken sarı-lacivertliler maçı 9 kişi tamamladı. Rodrigues rakibine yaptığı faul sebebiyle atılırken, Ozan ise itirazları sebebiyle kendisini dışarıda buldu. Ozan hakeme sert tepki gösterirken, Vedat Muriç takım arkadaşına gördüğü kartlar sebebiyle kızdı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, geçen hafta 5-2 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 1 değişiklik yaptı. Yanal Hasan Ali'nin yerine sol bekte Nabil Dirar'a görev verdi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise Hakan Arslan'ın yerine Ziya Erdal'a şans tanıdı.

