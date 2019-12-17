  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Altınordu umut verdi

umut verdi

Altınordu umut verdi
Giriş Tarihi: 17.12.2019
TFF 1. Lig'de zirve adaylarından Bursaspor ile evinde golsüz berabere kalan Altınordu, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, oynanan pozitif futbol gelecek için kurmaylara umut verdi. Önceki hafta Adanaspor'u yenmenin moraliyle sahaya çıkan kırmızı- lacivertliler net fırsatları değerlendiremeyip 1 puana razı oldu ancak taraftarından alkış aldı. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan İzmir ekibi, rakipleri Adanaspor, Boluspor ve Osmanlıspor'un yenilmesiyle az da olsa teselli buldu. Altınordu kalan 2 haftada Giresunspor deplasmanına çıkıp, Ekol Göz Menemenspor'la evinde karşı karşıya gelecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altınordu umut verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN