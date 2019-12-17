Altınordu umut verdi

TFF 1. Lig'de zirve adaylarından Bursaspor ile evinde golsüz berabere kalan Altınordu, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşarken, oynanan pozitif futbol gelecek için kurmaylara umut verdi. Önceki hafta Adanaspor'u yenmenin moraliyle sahaya çıkan kırmızı- lacivertliler net fırsatları değerlendiremeyip 1 puana razı oldu ancak taraftarından alkış aldı. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan İzmir ekibi, rakipleri Adanaspor, Boluspor ve Osmanlıspor'un yenilmesiyle az da olsa teselli buldu. Altınordu kalan 2 haftada Giresunspor deplasmanına çıkıp, Ekol Göz Menemenspor'la evinde karşı karşıya gelecek.