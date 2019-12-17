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CANLI | Antalyaspor - Eyüpspor

17.12.2019, 14:48 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019,15:00

5. turunda rövanş zamanı! sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden olarak izleyebilirsiniz...

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! Antalyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

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Antalyaspor-Eyüpspor maçında ilk gol geldi

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