Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! Antalyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş zamanı! Antalyaspor sahasında Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
CANLI YAYIN
CANLI | Antalyaspor - Eyüpspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.