Denizlispor fırtınası

Süper Lig’de son üç haftada 7 puan toplayarak çıkışa geçen Denizli, Trabzon’u deplasmanda yenerek çıkşını sürdürdü. Horoz’u galibiyete taşıyan golleri Rodigol kaydetti.

Süper Lig'de son 3 haftada 7 puan çıkartan Denizlispor, deplasmanda Trabzonspor'u mağlup etti: 1-2. 10. dakikada Rodallega'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



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21'de sağ taraftan Sturridge'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa uzaklaştırmak isteyen Oğuz Yılmaz meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi: 1-0. 29'da Denizlispor'un sağ taraftan kullandığı korner atışına kale sahası içinde iyi topa yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topu savunma oyuncuları Denizson oynadıkları Başakşehir maçına göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam Tiago Lopes'in yerine cezası biten Bergdich'i oynatırken, sarı kart cezalısı olan Sackey yerine de Aissati'ye forma verdi. 20'de Pereira'nın ceza sahası içine ortasında Novak'ın kafa vuruşunu kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çıkardı. cuları uzaklaştırdı. 35'te Sosa'nın pasında Sorloth meşin yuvarlağı kale sahası içine gönderdi. Arka direkte bulunan Sturridge topa ağalarla buluşturdu ancak VAR odasında gelen karar sonrası golü ofsayit gerekçesiyle iptal etti. 60'ta Aissati'nin sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluştu: 1-1. 83'te gelişen Denizli atağından Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu kale sahası önünde bulan Rodallega, kaleci Uğurcan'I da geçerek skoru belirledi: 2-1.



ESKİ DOSTLAR RAKİP OLDU

Ligin 15. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Yukatel Denizlispor'un kadrosunda daha önce bordo-mavili forma ile mücadele eden 4 isim yer aldı. Trabzonspor'un altyapısından yetişen Zeki Yavru ve Mustafa Yumlu'nun yanı sıra geçen sezon bordo-mavili takımdan ayrılan Hugo Rodallega ile Olcay Şahan, bu kez Trabzonspor'a rakip olarak Medical Park Stadı'nda ilk 11'de sahaya çıktı. Rodigol eski takımına 2 gol attı.