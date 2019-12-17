Göztepe, Cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçıyla birlikte emektar stadı Doğanlar'a veda etmeye hazırlanıyor. Süper Lig'e çıktığı 2016- 2017 sezonunun 6. haftasında oynanan Elazığ maçıyla Doğanlar Stadı'nı kullanmaya başlayan İzmir ekibi, Bornova'da aldığı sonuçlarla Süper Lig'e yükselmiş ve Türkiye'nin devlerini 3 sezondur yine bu statta ağırlamıştı. İkinci yarıda yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne geçecek olan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda evindeki son maçta Doğanlar'da son kez Galatasaray'ı konuk edecek. Göztepe için yaklaşık 3.5 sezondur sayısız zaferlere imza attığı Doğanlar Stadı defteri kapanacak.