F.Bahçe’ye Sadık’tan kötü haber

Sivas maçında sakatlanan 26 yaşındaki stoperin sezonu kapattığı öğrenildi

D.G.Sivas yenilgisiyle zirveye yanaşma şansını elinin tersiyle iten F.Bahçe, dün Sadık Çiftpınar'dan gelen kötü haberle bir kez daha sarsıldı. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak yerini Zanka'ya bırakan 26 yaşındaki oyuncusu Sadık'ın yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu.



KUPA HAZIRLIĞI BAŞLADI

BU arada Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın İstanbulspor'la oynayayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda, Sivassspor maçında forma giyen isimlerin yenileme çalışması yaptığı belirtildi. Sivas deplasmanında forma giymeyen isimlerin 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nun oyuncularının da katıldığı antrenman çift kale maçla sona erdi.