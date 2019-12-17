Galatasaray güneş gibidir

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, “Altın yere düşmekle bir şey kaybetmez. Bazen güneş tutulmaları olabilir, doğaldır” dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulunarak çarpıcı ifadeleri ile dikkat çekti. Galatasaray Kulübü'nün çok büyük bir marka olduğunu vurgulayan Cengiz, "Biz 5 tane de yesek, 6 tane de yesek, 7 de atsak 5 de atsak hiçbir şey fark etmiyor. Galatasaray çok büyük bir marka. Bunu söylemekten usandım ama biz bunu yaşıyoruz. Taraftarımız da görüyor. Altın yere düşmekle hiçbir şey kaybetmez. G.Saray bir güneştir. Ara sıra da Güneş tutulmaları olabilir. Bu da gayet doğal" ifadelerini kullandı. Cengiz yüzde 30'luk limit aşım oranına göre Ocak ayına kadar 116 milyon daha harcama limitlerinin olduğunun altını çizerek şöyle konuştu:



PARAMIZ YOK

"Bizim takım harcama limitimiz 496 milyon. Bu 474 milyona yüzde 30 koyduğunuz zaman 616 milyon yapar. Biz 616 milyon değil, 496 milyon harcamışız. Bizim daha 136 milyon TL sapma hakkımız var. Yani biz Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz. Ancak yapmayız, merak etmeyin. O anlamda söylemiyorum, çünkü zaten paramız yok. Biz parayı, sihirbazı olmaya çalışarak kullanıyoruz. 1 kuruşun peşine düşüyoruz."



TERİM'LE TAKIM ARASINDA SORUN YOK

Fatih Terim ile oyuncuların arasında hiçbir problem olmadığının altını çizen Mustafa Cengiz, "Hocamın söylemleri yanlış anlaşılıyor. Hocam da kendine göre haklı, yorumcular da haklı. Galatasaray bir yapılandırma anlaşmasında, bunu unutmamak gerek. Kırmızı ışıkta geçebilirsin ama kaza olursa sorumlusu sensin. Galatasaray zorunlu olarak 4 yıllık bir zorlu süreçten geçiyor. Hoca futbolcularla iç içe her gün. Ben de bazen yolculuk yapıyorum takımla ve görüyorum. Hiçbir sorun yok ama bazen oluyor. Hoca da bir taraftar. Bizden fazla üzülüyor. Şunu söyleyeyim, ne olursa olsun sorumluluk bendedir" dedi.



