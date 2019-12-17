Kayıp kral aranıyor

2018-2019 sezonunda 34 maçta attığı 29 golle tüm liglerin gol krallarını sollayan Portekizli yıldız bu sezon 16 maçta forma giyerken sadece 6 gol üretebildi

Geçen sezon Altay'da fırtına gibi esen Marco Paixao 34 maçta attığı 29 golle Spor Toto 1. Lig rekoru kırarak gol kralı olmuş ve tüm liglerin gol krallarını da geçip Türkiye'de sezonun en golcü ismi olmuştu. Gol kralı olduktan sonra birçok Süper Lig takımının ve Arap ülkeleri takımlarının transfer listesine giren Portekizli oyuncuyu yöneticiler güçlükle ikna etmiş ve Altay'da kalmasını sağlamıştı. Golcü futbolcu Altay'ın bir sezonda attığı 52 golün 29 imza atarken diğer arkadaşları 34 maçta 23 gol üretebilmişti. Paixao için bu sezon pek de verimli geçmedi. Altaylılar neredeyse her maçta attığı ve attırdığı gollerle rakipleri dize getiren, kendilerini coşturan yıldız futbolcuyu mum ışığında arar oldu. Bu sezon 15 maçın tamamında ilk 11'de forma giyen ve 1339 dakika süre alan Portekizli oyuncu sadece 6 gol atıp bir golün de asistini yaparken beklentilerin çok altında kaldı.



GÜVENMEYE DEVAM EDİYORLAR

Altaylı taraftarlar Portekizli golcünün eskisi gibi yine sahne almasını sabırsızlıkla bekliyor. Sorunun psikolojik olduğunu düşünen yöneticiler Paixao'ya güven vermeye devam ediyor. Paixao ise sorunun şanssızlıktan kaynaklandığını belirtirken, "Burada çok mutluyum. Eski Paixao olmak için çok çalışıyorum" diyor.

KARİYERİNDE 127 GOLÜ VAR

Futbola Portekiz'in Sesimbra takımında başlayan Paixao, Porto tarafından keşfedildikten sonra bir süre Porto'nun B takımında oynadı. Daha sonra İspanyol kulübü Guijuelo'ya transfer olan yıldız golcü sırasıyla Logrones, Leonesa ve İskoç kulübü Hamilton'da oynadı. Paixao İran ekibi Naft Tahran, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Ethnikos, Polonya ekibi Wroclaw ve Çekya kulübü Sparta Prag'a oynadıktan sonra ülkesinin takımı Lechia Gdansk'dan Altay'a transfer oldu.