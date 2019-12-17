Kupada rövanş zamanı

Turkuvaz Medya’nın yayındaığı Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı hafta içi oynanacak rövanş maçlarıyla devam edecek. Dört büyükler yine A Spor’da olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş maçları bugün başlıyor. A Spor'dan canlı yayınlanacak ilk günkü maçlarda 32 ekip son 16'ya kalabilmek için mücadele edecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanan 5. turda, rakiplerini eleyen takımlar son 16'ya kalacak. Avrupa Kupalarına ulaşmanın en kısa yolu olarak gösterilen kupada bu yıl gruplar yok. Organizasyon, 21 Mayıs 2020'de oynanacak final maçıyla sona erecek.



ASLAN TURLAYACAK MI?

BU sezon Avrupa'da ve Süper Lig'de hayal kırıklığı yaşatan G.Saray kupada bugün oldukça zorlu bir maça çıkacak. İlk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'un konuğu olacak son şampiyonun son 16 turuna yükselmesi için rakibini 2-0 veya 2 farklı diğer galibiyetlerde yenmesi gerekecek. Esenyurt Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı Koray Gençerler yönetecek. Cim-Bom 2016-17 sezonunda kupada Tuzlaspor'u grup aşamasında ilk maçta 2-1 yenmiş, rövanş maçını 3-2 kaybetmişti. Mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.



KANARYA ÇOK İDDİALI

Kupaya 4. turdan katılan ve 2. Lig ekibi Tarsus'u 3-1'lik skorla eleyen F.Bahçe yarın ilk maçta 4-0 yendiği İstanbulspor'a konuk olacak. 20.45'te başlayacak mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak. 2017-18 sezonunda Beşiktaş ile oynanan kupa maçında çıkan olaylar nedeniyle 3 maç ceza alan F.Bahçe'de taraftarlar Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçı izleyebilecek.



