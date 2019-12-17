Menemen Ekol yarattı

1. Lig’de büyük bir çıkış yakalayan Ekol Göz Menemenspor 15 haftada topladığı 25 puanla Play-Off yarışına ortak oldu.

TFF 1. Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, 15 haftada topladığı 25 puanla Play-Off yarışına ortak olurken, teknik direktör Cenk Laleci yakalanan başarıyı sürpriz olarak değerlendirmediğini söyledi. Takımda sportif direktörken Ramazan Kurşunlu'nun yerine 6. haftada teknik direktörlük görevini devralan Laleci, "9 maçtır mağlubiyet almadık. Bunu tesadüf olarak yorumlamak futbolun doğasına aykırı. Oyuncularım müthiş bir gelişim sağladı ve her maçta hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmedi" dedi. Kalan iki maçta Bursaspor ve Altınordu ile karşılaşacaklarını hatırlatan Cenk Laleci şöyle devam etti:



İŞİMİZ BİTMEDİ

"Devre arasına en iyi yerde girmek istiyoruz, çünkü bunu hak ettik. Ancak işimizin bitmediğinin farkındayız. Yere sağlam basmalıyız."