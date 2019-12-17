Samsunspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda rövanş maçında Yılport Samsunspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İlk maçı 3-2 kazanan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, deplasmandan turla dönmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

CANLI YAYIN Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanç maçında evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. İlk maçı Rizespor evinde 3-2 kazanmayı başarmıştı. Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçını Serkan Tokat yönetiyor. "MAÇI YAŞAYACAĞIZ"

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam karşılaşma öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Sağlam, "Başından sonuna kadar maçı yaşayacağız. Mücadelenin yanında futbolun doğrularını oynayacağımız bir karşılaşma olacak. Böyle bir takımı izlemek için taraftarlarımızı mutlaka stadyuma davet ediyoruz." dedi. MAÇIN GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN