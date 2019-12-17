Türkiye Kupası’nda hedef Karagümrük

Göztepe'de gözler, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda yarın Karagümrük ile oynanacak olan rövanş maçına çevrildi. İlk maçta 1. Lig ekibini İstanbul'da 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Göztepe, bu skorun avantajıyla İzmir'de turu geçmeyi planlıyor. Atatürk Stadı'nda yarın 18.30'da başlayacak olan karşılaşmada teknik direktör İlhan Palut, kadroda şans bulamayan isimlere forma vermeyi planlıyor. Palut'un Göktuğ, Murat, Veli, Leo, Atınç, Mossoro, Yasin, Yalçın ve Eren gibi isimleri Karagümrük karşısında değerlendirmesi bekleniyor.