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Voleybolcu babanın oğulları Adis ve Mirza aynı takımda mücadele ediyor

Voleybolcu babanın oğulları Adis ve Mirza aynı takımda mücadele ediyor

17.12.2019, 12:10

doğumlu milli voleybolcu kardeşler Adis ve , kariyerlerini AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden 'da sürdürüyor. Arkas Spor formasını giyen milli voleybolcular Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler, kariyerlerini yurt dışında sürdürmeyi hedefliyor

doğumlu milli voleybolcu kardeşler Adis ve , kariyerlerini AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden 'da sürdürüyor.

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