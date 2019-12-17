Voleybolcu babanın oğulları Adis ve Mirza aynı takımda mücadele ediyor

Bosna Hersek doğumlu milli voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija, kariyerlerini AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da sürdürüyor. Arkas Spor formasını giyen milli voleybolcular Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler, kariyerlerini yurt dışında sürdürmeyi hedefliyor