Bosna Hersek doğumlu milli voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija, kariyerlerini AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da sürdürüyor. Arkas Spor formasını giyen milli voleybolcular Adis ve Mirza Lagumdzija kardeşler, kariyerlerini yurt dışında sürdürmeyi hedefliyor
Bosna Hersek doğumlu milli voleybolcu kardeşler Adis ve Mirza Lagumdzija, kariyerlerini AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor'da sürdürüyor.
Voleybolcu babanın oğulları Adis ve Mirza aynı takımda mücadele ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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