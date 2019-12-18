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, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

18.12.2019, 13:01 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019,15:09

, 5. tur rövanş maçında bugün TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold ’a konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Beşiktaş adını bir üst tura yazdırdı. Siyah beyazlı takım, İstanbul’daki karşılaşmayı , Erdoğan Kaya ve ’in golleriyle 3-0 kazanmıştı.

MAÇIN 11'LERİ ŞÖYLE

24 Erzincanspor: Süleyman Kasap, Ali Öztürk, Hüseyin, Ayhan, Yunus Emre, Abdurrahman, Halil, Hüseyin Erol, Enes, Yunus Emre Çakır, Kerem

Beşiktaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rıdvan, Orkan, Oğuzhan, Muhayer, Erdem, Boyd, Umut

KARŞILAŞMADA İLK GOL

Anagold 24Erzincanspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti

ERZİNCAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Anagold 24 Erzincanspor, Beşiktaş karşısında farkı 2'ye çıkardı

NOTLAR:

LİSTEDE 15 TÜRK VAR

Kara Kartal'ın bugün deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı, genç ve yedek ağırlıklı bir kadro belirledi.

Listede; Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Abdoulay Diaby yer aldı. Kara Kartal'ın bugün oynanacak mücadelesinde gol yükünü Güven üstlenecek.

CANER ERKİN CEZALI

Kara Kartal'ın Yeni Malatyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin, bugün 24Erzincanspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında forma giyemeyecek. Cezasını bu karşılaşmayla tamamlayacak olan tecrübeli sol bek, pazar günkü Fenerbahçe maçında sahada olacak.

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