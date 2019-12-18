Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında bugün TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Anagold 24 Erzincanspor’a konuk oldu. Mücadeleyi 2-0 kaybeden Beşiktaş adını bir üst tura yazdırdı. Siyah beyazlı takım, İstanbul’daki karşılaşmayı Tyler Boyd, Erdoğan Kaya ve Umut Nayir’in golleriyle 3-0 kazanmıştı.

MAÇIN 11'LERİ ŞÖYLE 24 Erzincanspor: Süleyman Kasap, Ali Öztürk, Hüseyin, Ayhan, Yunus Emre, Abdurrahman, Halil, Hüseyin Erol, Enes, Yunus Emre Çakır, Kerem Beşiktaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rıdvan, Orkan, Oğuzhan, Muhayer, Erdem, Boyd, Umut KARŞILAŞMADA İLK GOL Anagold 24Erzincanspor, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti ERZİNCAN FARKI 2'YE ÇIKARDI Anagold 24 Erzincanspor, Beşiktaş karşısında farkı 2'ye çıkardı NOTLAR: LİSTEDE 15 TÜRK VAR Kara Kartal'ın bugün deplasmanda Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı maçın kadrosu belli oldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı, genç ve yedek ağırlıklı bir kadro belirledi. Listede; Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Orkan Çınar, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Pedro Rebocho, Domagoj Vida, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin ve Abdoulay Diaby yer aldı. Kara Kartal'ın bugün oynanacak mücadelesinde gol yükünü Güven üstlenecek. CANER ERKİN CEZALI Kara Kartal'ın Yeni Malatyaspor mücadelesinde ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Caner Erkin, bugün 24Erzincanspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında forma giyemeyecek. Cezasını bu karşılaşmayla tamamlayacak olan tecrübeli sol bek, pazar günkü Fenerbahçe maçında sahada olacak.