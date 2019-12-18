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Aydın Yıldızspor’a ikiser bin TL prim

Aydın Yıldızspor’a ikiser bin TL prim
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta Aydın'ı temsil eden Yıldızspor'da ilk yarının son maçında alınan Ayvalıkgücü Belediyespor galibiyeti büyük sevinç yaşattı. 26 puan hedefine ulaşan Yıldızspor'da, 3 gollü galibiyet sonrasında başkan Kaya Özcan da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte soyunma odasına giderek futbolcuların coşkusuna ortak oldu. Özcan, kutladığı oyunculara bir de müjde vererek galibiyet primi olarak 2'şer bin TL ödül açıkladı. Bu haber üzerine futbolcular da başkan Özcan'a teşekkür ederken devre arası tatiline mutlu girdi. Zirve yarışında zorlu ikinci yarının kendilerini beklediğini söyleyen Özcan, "9 puanlık farkı kapatacak güçteyiz. 3 puanlı sistemde herşey olabilir" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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