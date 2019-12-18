Bekle bizi 1. Lig

“Ligin ilk devresini hedeflediğimiz yerde bitirdik. Ama son 3 maça baktığımızda üzüntümüz sonsuz. Belki de 3 maçı kazansak 2 puan değil 9 puan farkla Samsun’un önünde olacaktık. İkinci devreyi de zirvede bitiririz.”

2. Lig Beyaz Grup'ta devreyi lider bitiren Manisa FK'nın Teknik Direktörü İsmail Ertekin, ligde ilk yarıyı istedikleri yerde bitirdiklerini söyledi. Topladıkları 42 puanın az bir puan olmadığını ifade eden Ertekin, "Ligin ilk yarısında hedefimize ulaşmış pozisyondayız. Ama son 3 maça baktığınızda üzüntümüz sonsuz. Son 3 maçta kaybettiğimiz puanlar bizi büyük bir avantajdan etti. Belki de 3 maçı kazansak şu an Samsunspor'un 9 puan önünde olacaktık. Futbolda bunlar var. Genel çerçevede düşünürsek ligin ilk yarısını 2 puan farkla lider kapattık" diye konuştu.



'MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ'

Manisa FK'nın proje takımı olduğuna vurgu yapan teknik direktör İsmail Ertekin, şöyle devam etti: "Puan kayıpları bizi üzse de ilk devreyi mutlu kapattı. Önemli olan maratonu ön sırada tamamlamak. Sezon sonunda ligi ilk yarıda bitirdiğimiz yerde bitirmek istiyoruz. Bütün ana amacımız bu. Böyle başladık böyle bitireceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki devre arasında takımdan ayrılanlar olacak, aynı süreçte transferlerimiz olacak. Manisa FK, ikinci devreye daha güçlü girecek. liglerin ikinci devreleri daha zor geçer."



■ CÜNEYT HASÇELİK