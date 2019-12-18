Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile döndü. 1300 sporcunun katıldığı Türkiye Finalleri Ankara'da yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Muhammet Erdem gümüş madalya kazandı. Kurbağalama ve serbest stilde yarışan Kağan Kurugöz bronz madalya, serbest ve karışık stillerde yarışan Yağmur Erkan da bronz madalya kazandı. Müsabakalarda kurbağalama ve serbest stilde yarışan Nisa Yeniay da bronz madalya aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'yi Ankara'daki finallerde başarıyla temsil ederek kendilerini gururlandıran sporcuları tebrik etti.



■ SEBAHATTİN ALP