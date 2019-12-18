  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Denizli Büyükşehir yüzmede kürsüde

Büyükşehir yüzmede kürsüde

Giriş Tarihi: 18.12.2019
Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Türkiye Finalleri'nden 4 madalya ile döndü. 1300 sporcunun katıldığı Türkiye Finalleri Ankara'da yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcusu Muhammet Erdem gümüş madalya kazandı. Kurbağalama ve serbest stilde yarışan Kağan Kurugöz bronz madalya, serbest ve karışık stillerde yarışan Yağmur Erkan da bronz madalya kazandı. Müsabakalarda kurbağalama ve serbest stilde yarışan Nisa Yeniay da bronz madalya aldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'yi Ankara'daki finallerde başarıyla temsil ederek kendilerini gururlandıran sporcuları tebrik etti.

■ SEBAHATTİN ALP
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizli Büyükşehir yüzmede kürsüde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN